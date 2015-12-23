ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN ŞIRNAK'TA CENAZE TÖRENİ
İl merkezindeki Ömer Kabak Meydanı'nda dün akşam devriye görevi sırasında PKK'lılar tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen polis memuru Gökhan Ünaldı için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar, Emniyet Müdürü Celal Sel ile askeri erkan ve görev arkadaşları katıldı. Törende, önce şehidin özgeçmişi, sonra da dualar okundu. Duaların okunmasının ardından şehidin cenazesi, memleketi Kırşehir'e gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havaalanı'na uğurlandı.
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