ŞEHİT POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesinde dün teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Katırlı için cenaze töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İl Valisi Hüseyin Aksoy, askeri erkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, şehidin meslektaşları ve yakınları katıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar