

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesinde dün teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Katırlı için cenaze töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İl Valisi Hüseyin Aksoy, askeri erkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, şehidin meslektaşları ve yakınları katıldı.