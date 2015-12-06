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ŞEHİT POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI


ŞEHİT POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Tarih : 06 Aralık 2015, 11:03
Puan Ver : Şehit Polis Memleketine Uğurlandı(5/10)4


Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesinde dün teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Katırlı için cenaze töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İl Valisi Hüseyin Aksoy, askeri erkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, şehidin meslektaşları ve yakınları katıldı.








Etiketler: Şehit  Polis  Memleketine  Uğurlandı    haber

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