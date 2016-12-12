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ŞEHİT POLİS MEHMET ZENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


ŞEHİT POLİS MEHMET ZENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarih : 12 Aralık 2016, 16:30
Puan Ver : Şehit Polis Mehmet Zengin Son Yolculuğuna Uğurlandı(7/10)7


İstanbul'daki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Zengin Ankara'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



İstanbul Beşiktaş'ta, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena'da görevli çevik kuvvet ekibine yönelik bombalı saldırıda 37'si polis olmak üzere 44 kişi şehit olmuş ve 155 kişi de yaralanmıştı. Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Zengin için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şehidin aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılan protokol üyeleri şehidin babası Kadir, annesi Birsen ve kardeşi Tunahan Zengin'e taziyelerini sundular.



Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Zengin'in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin teyzesi, "Mehmet'im gitme, bizi yalnız bırakma" diyerek ağladı ve cenaze aracının arkasından koştu. Aile yakınlarının zor zapt ettiği acılı teyze sinir krizleri geçirerek bayıldı. Şehidin bir başka aile yakını ise teröristlere idam cezası verilmesini istedi.



Törenin ardından şehit Zengin'in naaşı, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.



 



kaynak:haberler








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