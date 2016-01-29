

İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre Rüzgar Çetin'in kullandığı otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu şehit olan evli ve iki çocuk babası polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün memleketi Çorum'da yaşayan babası 61 yaşındaki Çetin Alagöz ve annesi 60 yaşındaki Ayşe Alagöz, acı haberle yıkıldı.







Yetkililerden bu sabah acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Acı haberin aileye ulaşmasının ardından yakınları şehidin cenazesini almak için İstanbul'a gitti.







ÖĞRETMEN ADAYIYDI







8 yıllık polis memuru olduğu olan İsmet Fatih Alagöz'ün Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olduğu, ataması yapılmayınca polisliğe geçtiği belirtildi.







Özlem Alagöz ile evli olan şehit polisin 4 yaşında Metehan ile 2.5 yaşında Azra Su isimli iki çocuğunun bulunduğu, cenazenin İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketine gönderilip yarın Çorum'da toprağa verileceği belirtildi.