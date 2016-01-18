

Saldırının ardından kaldırıldığı Şırnak Asker Hastanesinde şehit olan 23 yaşındaki polis memuru Bilgin'in, Vakfıkebir ilçesindeki Kirazlık Mahallesi'nde oturan yakınlarının evine de ateş düştü.







Polis memuru Yusuf ile Günnur çiftinin tek oğlu Bilgin'in dedesi Raif Bilgin'in evine büyük Türk bayrağı asıldı.







Bilgin'in şehadet haberini alan yakınlarının yanı sıra Vakfıkebir Kaymakamı Yıldıray Malkoç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Özkan Çoban ile meslektaşları, şehidin dedesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.







Gözyaşlarını tutamayan dede Bilgin ve yakınları, daha sonra midibüsle cenaze törenine katılmak üzere Ankara'ya hareket etti.







Şehidin trafik polisi babası Yusuf Bilgin'in Ankara'da görev yaptığı, annesinin isteği üzerine Bilgin'in naaşının yarın Beypazarı Merkez Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.