ŞEHİT POLİS BABASINI ÜZMEMEK İÇİN GERÇEĞİ SAKLAMIŞ
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde 5 Eylül günü özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan, tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde kurtarılamayarak dün şehit olan 24 yaşındaki özel harekat polisi Yunus Emre Akbaş, bugün memleketi Aksaray'da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Mustafa Akbaş, oğluyla saldırıdan 1 gün önce telefonla görüştüğünü ve üzülmemeleri için Cizre'de olduğunu kendilerinden sakladığını belirterek, 'Bize, Başbakan'ı korumak için Mardin'de otelde olduklarını söylemişti. Bizden gerçeği saklamıştı' dedi.
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