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ŞEHİT ÖZEL HAREKATÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


ŞEHİT ÖZEL HAREKATÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarih : 11 Nisan 2016, 15:28
Puan Ver : Şehit Özel Harekatçı Son Yolculuğuna Uğurlandı(10/10)11


Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde  (GATA) şehit olan özel harekat polisi Serkan Yılmaz'ın (25) cenazesi, memleketi  Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.



    Yılmaz'ın naaşı, GATA'daki törenin ardından askeri uçakla  Kahramanmaraş'a getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, merkez Onikişubat ilçesi  Yusuflar Mahallesi'ndeki babaevine getirildiği sırada şehidin yakınları gözyaşı  döktü.



    Şehit Yılmaz için Ulu Camisi'nde, İl Müftüsü Muhammed Gevher'in  yaptığı duanın ardından cenaze namazı kılındı.



    Şehidin kız kardeşi, cenazenin başında selam durdurarak "Yavrum, bir  tanem" diye ağıtlar yaktı. Şehidin ağabeyi ve bir yakını da özel harekat  üniformasıyla törene katıldı. Şehidin beresi tabutun üstüne konuldu.



    Vali Mustafa Hakan Güvençer, şehidin babası HASAN Yılmaz'ın koluna  girerek teskin etmeye çalıştı.



    Şehit Yılmaz'ın cenazesi, birlikte görev yaptığı meslektaşları  tarafından bir süre omuzda taşındı. Türk bayraklarıyla donatılan Trabzon  Caddesi'nde tekbirler eşliğinde götürülen Yılmaz'ın cenazesi, Şeyhadil  Mezarlığı'nda toprağa verildi.



    Cenazeye katılanlar, şehidin ailesine taziyelerini iletti.



    Bekar olan Serkan Yılmaz'ın 5 yıllık polis olduğu öğrenildi.



    Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa  Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gaziantep 5.  Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Uzay Şahin, Ak Parti Kahramanmaraş  milletvekilleri Veysi Kaynak ve İmran Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Alper  Kuşbaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin  Gökduman, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Süleyman Öner ve  diğer ilgililer katıldı.








Etiketler: Şehit  Özel  Harekatçı  Son  Yolculuğuna  Uğurlandı    haber

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