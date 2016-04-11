

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) şehit olan özel harekat polisi Serkan Yılmaz'ın (25) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.







Yılmaz'ın naaşı, GATA'daki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'ndeki babaevine getirildiği sırada şehidin yakınları gözyaşı döktü.







Şehit Yılmaz için Ulu Camisi'nde, İl Müftüsü Muhammed Gevher'in yaptığı duanın ardından cenaze namazı kılındı.







Şehidin kız kardeşi, cenazenin başında selam durdurarak "Yavrum, bir tanem" diye ağıtlar yaktı. Şehidin ağabeyi ve bir yakını da özel harekat üniformasıyla törene katıldı. Şehidin beresi tabutun üstüne konuldu.







Vali Mustafa Hakan Güvençer, şehidin babası HASAN Yılmaz'ın koluna girerek teskin etmeye çalıştı.







Şehit Yılmaz'ın cenazesi, birlikte görev yaptığı meslektaşları tarafından bir süre omuzda taşındı. Türk bayraklarıyla donatılan Trabzon Caddesi'nde tekbirler eşliğinde götürülen Yılmaz'ın cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.







Cenazeye katılanlar, şehidin ailesine taziyelerini iletti.







Bekar olan Serkan Yılmaz'ın 5 yıllık polis olduğu öğrenildi.







Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Uzay Şahin, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak ve İmran Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Alper Kuşbaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Süleyman Öner ve diğer ilgililer katıldı.