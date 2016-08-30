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şehit ömer halisdemir'in mezarını ziyaret için niğde'ye gittiler

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET İÇİN NİĞDE'YE GİTTİLER

Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret için Niğde'ye gittiler

Tarih : 30 Ağustos 2016, 12:30
Puan Ver : Şehit Ömer Halisdemir'in Mezarını Ziyaret İçin Niğde'ye Gittiler(0/10)


TOKAT'taki özel bir seyahat firması, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesi ve mezarını ziyaret etmek için Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ne gitti.

Tokat'taki 'Topçam Turizm' firması FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, darbeci generallerden Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesi ve mezarını ziyaret etmek isteyenler için program düzenledi. Çok sayıda kişinin başvurduğu program ardından yaklaşık 100 kişi ücretsiz 2 otobüsle Cumhuriyet Meydanı'ndan Niğde'ye hareket etti. Firma acente müdürü Orkun Bakır, 30 Ağutos Zafer Bayramı'nda şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek için program düzenlediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Çok yoğun bir talep var. Ömer Halisdemir'in  Hasan Tahsin, Kubilay gibi bizim gönlümüzde yeri vardır. Kendisi aslında ilk kurşunu sıkmıştır ve 15 Temmuz'da bu ülkenin kaderini değiştirmiştir. Yönetim kurulu başkanımız Erkut Dızman ve gerekse Aydın Çopuroğlu'nun fikriyle bu olay tertip edilmiştir. Oraya gidip ailesi ve mezarını ziyaret edeceğiz. Tokat'tan selam götüreceğiz."

Şehit Halisdemir'in ailesi ve mezarını ziyaret etmek için Niğde'ye gidenler ise, düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.








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