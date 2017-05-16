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ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI!


ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI!
Tarih : 16 Mayıs 2017, 15:26
Puan Ver : Şehit Ömer Halisdemir Davasında Ara Karar Açıklandı!(9/10)7


Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Zekai Aksakallı'nın tekrar dinlenme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz gününe erteledi.








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