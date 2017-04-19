

Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis Mesut Özdemir'in şehadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki ailesine verildi. Şehit polisin, düşen helikopterde cep telefonu ile sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.







Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis memurlarından Mesut Özdemir'in şehadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesinde yaşayan anne Ayşe ile baba Servet Özdemir'e verildi. Acı haberi alınca büyük üzüntü yaşayan anne ve babanın, şehit çocukları ile yaklaşık 2 ay önce geldiği izinde görüştükleri öğrenildi.







kaynak:milliyet