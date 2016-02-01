

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sivaslı özel harekat polisi Ömer Güney'in WhatsApp üzerinden arkadaşıyla mesajlaşırken yazdığı sözler yürekleri dağladı. Konuşma sırasında arkadaşı gördüğü bir rüyayı şehit polis memuru Ömer Güney'e anlatırken Cizre'ye geldiğini, kendisini aradığı ve sonrasında bir kafeye geldiğini, orada bir masanın etrafında herkesin kendisini görmek için toplandığını ve Ömer Güney'in çok yakışıklı ve üstünün başının tertemiz olduğunu, oranın bir düğün masası olduğundan bahsediyor.











Şehit olan özel harekat polisi Ömer Güney ise arkadaşına cevap vererek, ”Kardeşimiz bizim düğünümüz şehadet şerbeti içtiğimiz gün, inşallah hayrolur kanka, garip ve güzel bir rüyaymış” demesi mesajları okuyanların yüreklerini dağladı.