Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde yaşayan baba Hamit Yılmaz, her gün oğlunun kabrini ziyaret edip dua okuyor. Şehit öğretmenin 13 yaşındaki kardeşi Yahya Yılmaz da ağabeyinin elektrogitarı ve diğer elektronik eşyalarıyla avunuyor.Evinde taziyeleri kabul eden baba Yılmaz yaptığı açıklamada, teröristlerin öldürüldüğünü öğrendiğini belirterek "devletimle gurur duyuyorum" dedi.

"RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN"

Yılmaz, öğretmen Yılmaz'ı şehit eden teröristlerin öldürüldüğünü öğrendiklerini belirterek, "Rabbime şükürler olsun. Devletimle gurur duyuyorum." dedi.Allah'tan teröristleri ıslah etmesini dileyen Yılmaz, "Akılları başlarına gelsin. Allah'ım onları da imanla şereflendirmeyi nasip etsin." diye konuştu.

"RABBİM BUNU NASİP ETMİŞ"

Evladını kaybetmenin acısının tarif edilemez olduğunu dile getiren Yılmaz, oğlunun çocukluğundan beri müzik ve elektronik eşyalara ilgi duyduğunu anlattı.Yılmaz, oğlunun elektrik elektronik mühendisi olmayı hayal ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Elektriğe ve elektroniğe çok meraklıydı. Boş zamanlarında, tatile geldiğinde aletlerle uğraşırdı. Amfi yapar, gitar ve saz çalmaya çalışırdı. Elektrik elektronik mühendisi olmak istedi ancak sınıf öğretmenliği bölümünü kazandı. Öğretmen olarak atanmayı beklediği sırada tekrar üniversite sınavına girdi ve Gümüşhane Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandı ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı çocuğumu orada okutamadım. 'Rabbim bunu nasip etmiş, buna devam edelim.' dedim."Oğlunun görev yaptığı Şanlıurfa'dan gönderilen eşyalarının henüz kendilerine ulaşmadığını belirten Yılmaz, oğlu hakkında siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklamalardan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"VATANIMIZIN, MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bütün ülkeye ateş düştüğünü belirten baba Yılmaz, "Vatanımızın, milletimizin başı sağolsun. Bu ateş bütün ülkeye düştü. Bu ateşin bir an önce söndürülmesi için kim elinden ne geliyorsa yapsın ve bu ateşi söndürelim. Huzurlu ve mutlu bir hayat sürelim vatanımızda. Bayrağımıza, milletimize ve devletimize sahip olalım. Tunceli de Şanlıurfa da Gümüşhane de bizim vatanımız. Kimin elinden ne geliyorsa yapsın, vatanımız kan ağlamasın. Çocuklarımız, evlatlarımız boşu boşuna ölmesin. Rabb'im vatanımıza böyle acılar yaşatmasın." dedi.

AĞABEYİM ÇOK MERHAMETLİYDİ

Şehidin kardeşi Yahya Yılmaz ise ağabeyini kaybettiği için üzgün olduğunu ancak şehitliği dolayısıyla da gurur duyduğunu söyledi.

Yılmaz, ağabeyinin merhametli biri olduğunu anlatarak, "Kapımıza gelen köpeği bile sahiplendi. 'Kral' adını koyduğumuz köpek bir keresinde hasta oldu ve ağabeyim onu hiç yalnız bırakmadı. Torul'a gidip onun için özel ilaç getirmişti." dedi.

Kaynak: haberinburada