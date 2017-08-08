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Şehit öğretmenin adı, görev yaptığı okulda yaşayacak!

ŞEHİT ÖĞRETMENİN ADI, GÖREV YAPTIĞI OKULDA YAŞAYACAK!

Terör örgütü PKK tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı ilkokulda yaşayacak. Şehit öğretmenin isminin yazılı olduğu tabela okulun duvarına asıldı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Şehit Öğretmenin Adı, Görev Yaptığı Okulda Yaşayacak!(10/10)6

Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Siverek'ten geçen ay memleketi Gümüşhane'ye gitmek için yola çıkan ve Tunceli'de şehit edilen Necmettin Yılmaz unutulmadı.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN ADI, GÖREV YAPTIĞI OKULA ASILDI

İlçeye 60 kilometre uzaktaki Çiftçibaşı Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Metin Demirel, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şehit öğretmenin isminin yazılı olduğu tabelayı okulun duvarına astı.

"ÖĞRETMENİMİZİN ADI BURADA YAŞAYACAK"

Okuldaki incelemelerin ardından açıklama yapan Demirel, öğretmen Yılmaz ve diğer şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti baki kaldıkça öğretmenimizin adı da burada yaşayacaktır." dedi.

ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET EDECEKLER

Demirel, yakın zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğrencilerinin, Yılmaz'ın Gümüşhane'deki babaevini ziyaret edeceğini bildirdi.

Turan da şehit öğretmen Yılmaz'ın isminin Türkiye'de iki okula verildiğini belirterek, "Bir süre önce kaymakamlığımızın desteğiyle şehit öğretmenimizin okulunun tadilatını yaptık. Çok güzel oldu, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman burada olacağız. Eğitim için var gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz. Amacımız, öğrencilerimizden yeni Necmettin öğretmenler yetişsin. Bu güzel vatana hizmet etsinler." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİ DE ONU ÇOK ÖZLEDİ

Okulun öğrencileri ise Necmettin öğretmeni çok özlediklerini ve onu unutmayacaklarını ifade etti.

MEMLEKETİNE GİDERKEN KAÇIRILMIŞ SONRA DA ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Siverek'ten geçen ay memleketi Gümüşhane'ye gitmek için yola çıkan Necmettin Yılmaz'ın otomobili kurşunlanmış, aracı Pülümür Vadisi'nde yanmış halde bulunmuştu. Tunceli Valiliği, 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nın kenarında erkek cesedi bulunduğunu ve DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştiğini bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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