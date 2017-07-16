Tuncelinin Pülümür İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce yolu kesilerek aracı yakılan, bir süre sonra da cesedi Pülümür Deresi'nde bulunan öğretmen 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için ilk tören, Torul Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ile Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, bazı ilçe kaymakamları, şehit öğretmenin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

ACILI ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Bakan Yılmaz ve Bakan Işık, şehit öğretmenin babası Hamit ve abisi Ahmet Yılmaz ile ailesine taziye dileklerini iletti. Tören sırasında şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılarak ağlayan ve fenalık geçiren acılı anneye sağlık görevlileri müdahale etti."TERÖR ÜLKEMİZDE HİÇBİR ZAMAN KAZANAMAYACAK"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, terörün kendi kanında boğulacağını belirterek şöyle konuştu:

"Milletimizin birliğini ve evlatlarımızın geleceğini hedef alan bu alçakça saldırılar asla amacına ulaşamayacak ve terör döktüğü kanda boğulacaktır. Necmettin evladımızın da hesabı mutlaka sorulacaktır. Terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur. Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, eğitim ailemizi millete hizmet yolundan bir adım geriye attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, eğitime ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor, şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenlerle yapmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim meşalesi sönmeyecek, bayrağı düşmeyecek, elden ele aktarılacak ve ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımız hiçbir zaman eksilmeyecek. 80 milyon birlik ve kardeşlik içinde ülkemizin yarınını daha iyi ve güzel yapmak adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim şehitlere olan borcumuz da budur. Öğretmenimizin anısını yaşatacağız, ruhu şad, mekanı cennet olsun."MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Resmi törenin ardından Torul Merkez Yeni Camisi'nde öğle namazı sonraında kılınan cenaze namazının ardından şehit öğretmen Yılmaz'ın cenazesi, Demirkapı Köyü'nde aile kabristanlığında toprağa verildi. Köye de gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit öğretmen Yılmaz'ın mezarına toprak attı.

Kaynak: haberinburada