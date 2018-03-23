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Şehit Oğlunun Fotoğrafını Öpen Acılı Baba Yürekleri Dağladı
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Şehit oğlunun fotoğrafını öpen acılı baba yürekleri dağladı

ŞEHİT OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPEN ACILI BABA YÜREKLERİ DAĞLADI

Afrin'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü son yolculuğuna uğurlandı. Acılı babanın şehidin fotoğrafını öptüğü anlar yürek dağladı.

Tarih : 23 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Şehit Oğlunun Fotoğrafını Öpen Acılı Baba Yürekleri Dağladı(9/10)5

SON YOLCULUĞUNA BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehidin cenazesi Celal Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada şehit Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü için helallik alınırken, babası Şahin Güllü ve ağabeyi Hüseyin Güllü cenaze aracındaki şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı daha sonra askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi.

ACILI BABA ŞEHİDİN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Burada baba Şahin Güllü oğlunun fotoğrafını, ağabey Hüseyin Güllü ise kardeşinin tabutunu öptü. Anne Naciye Güllü ise oğlunun tabutunun başında büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cuma namazı sonrası Tokat İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Turhal Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, Şehitler ölmez vatan bölünmez diye slogan attı. Şehit Gökhan Güllü, ilçedeki Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜÇ ARKADAŞI ÖLÜM AYIRDI

Afrin'deki şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün kendisi gibi Tokatlı olan silah arkadaşları Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen ve Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in de patlama sırasında aynı yerde oldukları ortaya çıktı. Aynı patlamada üç arkadaştan Gökhan Güllü şehit olurken, Turhallı Muhammed Hasan Çeçen ve Niksarlı Necmettin Yiğit yaralandı. Şehit Gökhan Güllü'nün sosyal medya hesabından, yaralanan arkadaşı Muhammed Hasan Çeçen ile yan yana çekilen fotoğraflarını 'Yine Turhallılar yan yana' diyerek paylaştığı görüldü. Yaralı iki askerin Ankara GATA'da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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