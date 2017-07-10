Şehit Oğlunun

Hatay'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Hayrettin Mennan'ın cenaze töreninde 13 yaşındaki oğlu Turan'ın tabuta sarılarak, "bırakma beni baba" diye ağlaması yürekleri dağladı.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi yakınlarında bulunan ve kente giren araçların kontrolünü yapan polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şehit olan Hayrettin Mennan için Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü Camii'nde tören düzenlendi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin naaşı Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü. Şehidin fenalaşan yakınlarına ise 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

"BENİ BIRAKMA BABA"

Şehidin eşi Selver Mennan, törene sedye ile getirildi. Şehidin oğlu Turan Mennan ise babasının tabutuna sarılarak "Baba baba, bırakma beni baba" diyerek bir süre gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi Hayati Mennan da abisinin tabutuna sarılarak ağladı. Daha sonra abisinin yarım kalan görevini tamamlamak istediğini söyledi.

Kaynak: haberinburada