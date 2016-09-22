ŞEHİT KÖY KORUCULARINA VEDA
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan geçici köy korucusu Kunduracıoğlu ve Kamel için tören düzenlendi.
Siirt'in Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen geçici köy korucusu Enver Kunduracıoğlu veAdil Kamel için tören yapıldı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, şehit Kunduracıoğlu ve Kamel'in Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konularak öz geçmişleri okundu.
İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren, hainlere ve onların yurt içindeki destekleyicilerine gerekli cevabı millet ile birlikte vereceklerini söyledi.
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