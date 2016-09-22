O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şehit köy korucularına veda

ŞEHİT KÖY KORUCULARINA VEDA

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan geçici köy korucusu Kunduracıoğlu ve Kamel için tören düzenlendi.

Tarih : 22 Eylül 2016, 15:01
Puan Ver : Şehit Köy Korucularına Veda(0/10)


 



Siirt'in Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen geçici köy korucusu Enver Kunduracıoğlu veAdil Kamel için tören yapıldı.



Siirt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, şehit Kunduracıoğlu ve Kamel'in Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konularak öz geçmişleri okundu.



İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren, hainlere ve onların yurt içindeki destekleyicilerine gerekli cevabı millet ile birlikte vereceklerini söyledi.





Etiketler: Şehit  Köy  Korucularına  Veda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER