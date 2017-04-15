ŞEHİT KORUCU TOPRAĞA VERİLDİ, ASTSUBAY MEMLEKETİNE UĞURLANDI
VAN'ın Çatak İlçesi'nde dün PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar (30) toprağa verililirken, Kıdemli Astsubay Sinan Babacan'ın (26) cenazesi ise memleketine gönderildi.
Çatak İlçesinde dün akşamk şehit güvenlik korucusu Kasım Sancar için tören düzenlendi. Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla askerlerin omuzlarında Hükümet Konağı önündeki tören alanına getirildi. Törenin ardından Çatak Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılınan şehit Sancar'ın cenazesi, tekbirler ve sloganlar eşliğinde Merkez Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi. Şehidin ailesiyle görüşen Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, taziye dileklerinde bulundu.
kaynak:haberler
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