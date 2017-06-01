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ŞEHİT KOMUTANDAN DUYGULANDIRAN ŞİİR


ŞEHİT KOMUTANDAN DUYGULANDIRAN ŞİİR
Tarih : 01 Haziran 2017, 08:54
Puan Ver : Şehit Komutandan Duygulandıran Şiir(5/10)3


Şırnak'ın Şenoba bölgesinde AS 532 COUGAR tipi helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda düşmesi ile içinde bulunan 13 personel şehit oldu. Şehit olan askerler arasında bulunan Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında üsteğmen iken yazdığı şiir duygulandırdı.



Şehit olan Tümgeneral Aydın'ın 1992 yılında Topçu Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda yazdığı 'Hanke'ye ağıt' isimli şiiri şöyle:



"Doksan kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz. Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların. Ayrım Hanke Yaylası'nda, yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara. Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla. Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla".





 



kaynak:sabah








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