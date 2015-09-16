

Nusaybin İlçesi'nin Üçyol Mevkii'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına Terör örgütü PKK'lılar tarafından dün saat 23.40'da düzenlenen bombalı saldırıda, 3 polis şehit oldu. Şehitlerden Nusaybin İlçesi Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Oktay İzgi'nin acı haberi, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Aslen Erzurumlu olan, evli 2 çocuk babası Oktay İzgi'nin annesi ve yakınlarının Kayseri'de yaşadığı, babasının daha önce vefat ettiği öğrenildi.