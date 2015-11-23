

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan komiser yardımcısı Enis Kırımlı için Diyarbakır'da tören düzenlendi.







ÖZ GEÇMİŞİ OKUNDU, DUA EDİLDİ







Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, şehit Enis Kırımlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında katafalka taşındı. Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.