ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI İÇİN ÖZEL HAREKÂT'TAN DİKKAT ÇEKİCİ UĞURLAMA
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan komiser yardımcısı Enis Kırımlı için Diyarbakır'da tören düzenlendi.
ÖZ GEÇMİŞİ OKUNDU, DUA EDİLDİ
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, şehit Enis Kırımlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında katafalka taşındı. Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
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