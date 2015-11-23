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ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI İÇİN ÖZEL HAREKÂT'TAN DİKKAT ÇEKİCİ UĞURLAMA


ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI İÇİN ÖZEL HAREKÂT'TAN DİKKAT ÇEKİCİ UĞURLAMA
Tarih : 23 Kasım 2015, 11:58
Puan Ver : Şehit Komiser Yardımcısı İçin Özel HarekÂT'tan Dikkat Çekici Uğurlama(7/10)8


 Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan komiser yardımcısı Enis Kırımlı için Diyarbakır'da tören düzenlendi.



ÖZ GEÇMİŞİ OKUNDU, DUA EDİLDİ



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, şehit Enis Kırımlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında katafalka taşındı. Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.








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