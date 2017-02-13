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ŞEHİT KIZINDAN DUYGULANDIRAN MESAJ


ŞEHİT KIZINDAN DUYGULANDIRAN MESAJ
Tarih : 13 Şubat 2017, 12:56
Puan Ver : Şehit Kızından Duygulandıran Mesaj(6/10)3


 Babasına hitaben yazdığı mesajda Güngör, babasıyla birlikte kurdukları  hayalleri hatırladığını, onun acısına dayanamadığını ifade etti.



      Babasının kendisinin asker olmasını istediğini kaydeden Göngör,  mesajında şu ifadelere yer verdi:



    "Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, 'bir asker ol da göğsümü gere gere benim kızım asker' diyeyim. Bir de arada  'Teğmen Miraç' diye seslenirdin, nasıl gaza gelirdim, anlatamam. Kim beni  destekleyecek bu kadar. Sanki her şey bir kabustan ibaret. Senin o uçaktan  inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı...."



    Artık hayatında koşulsuz şartsız güvenebileceği bir erkek olmadığını  kaydeden Güngör, artık "arkasında kapı gibi babasının olduğunu, kendisine bir şey  olmaz." diyemeyeceğini belirtti.



 



kaynak:milliyet








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