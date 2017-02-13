

Babasına hitaben yazdığı mesajda Güngör, babasıyla birlikte kurdukları hayalleri hatırladığını, onun acısına dayanamadığını ifade etti.







Babasının kendisinin asker olmasını istediğini kaydeden Göngör, mesajında şu ifadelere yer verdi:







"Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, 'bir asker ol da göğsümü gere gere benim kızım asker' diyeyim. Bir de arada 'Teğmen Miraç' diye seslenirdin, nasıl gaza gelirdim, anlatamam. Kim beni destekleyecek bu kadar. Sanki her şey bir kabustan ibaret. Senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı...."







Artık hayatında koşulsuz şartsız güvenebileceği bir erkek olmadığını kaydeden Güngör, artık "arkasında kapı gibi babasının olduğunu, kendisine bir şey olmaz." diyemeyeceğini belirtti.







kaynak:milliyet