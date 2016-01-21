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ŞEHİT İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE YARALI ASKER DE KATILDI


ŞEHİT İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE YARALI ASKER DE KATILDI
Tarih : 21 Ocak 2016, 15:36
Puan Ver : Şehit İçin Düzenlenen Törene Yaralı Asker De Katıldı(9/10)6


Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin için tören düzenlendi. Törene patlamada yaralanan bir asker de katıldı.



MANİSA'YA UĞURLANDI

Diyarbakır Asker Hastanesinde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Daha sonra şehidin cenazesi, Manisa'ya uğurlandı.



AYNI SALDIRIDA YARALANAN ASKER DE KATILDI

Törene, Vali Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey, İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan ve Diyarbakır Asker Hastanesi Baştabibi Hava Albay Servet Emeksiz ile patlamada yaralanan silah arkadaşı da tekerlekli sandalyeyle katıldı.



2 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sur'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerindeki operasyon sırasında, dün PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, 2 asker yaralanmış, Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı askerlerden Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.








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