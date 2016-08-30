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şehit halisdemir'e ilk kurşunu sıkan binbaşının ifadesi

ŞEHİT HALİSDEMİR'E İLK KURŞUNU SIKAN BİNBAŞININ İFADESİ

15 Temmuz'da darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Binbaşı Fatih Şahin'in ifadesi ortaya çıktı

Tarih : 30 Ağustos 2016, 17:21
Puan Ver : Şehit Halisdemir'e İlk Kurşunu Sıkan Binbaşının İfadesi(0/10)




Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Binbaşı Fatih Şahin ifadesinde, "Etimesgut'a indik. Helikopterle özel kuvvetlere gittik. Orada bizi Ümit Pak Albay karşıladı. Tugay Komutanımızla Ümit Pak ve biz karargaha doğru ilerliyorduk. Karargahın girişinden 10 metre önce, karanlıkta ağaçlığın içinden bize ateş açıldı.

Ben karşılık verdim, 'ah' sesi duydum, kimin düştüğünü görmedim, bir siluetin düştüğünü gördüm. Geriye dönüp Semih Terzi'nin yaralandığını fark ettim" dedi.



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edenlerden Binbaşı Fatih Şahin, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.








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