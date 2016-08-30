





Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Binbaşı Fatih Şahin ifadesinde, "Etimesgut'a indik. Helikopterle özel kuvvetlere gittik. Orada bizi Ümit Pak Albay karşıladı. Tugay Komutanımızla Ümit Pak ve biz karargaha doğru ilerliyorduk. Karargahın girişinden 10 metre önce, karanlıkta ağaçlığın içinden bize ateş açıldı.



Ben karşılık verdim, 'ah' sesi duydum, kimin düştüğünü görmedim, bir siluetin düştüğünü gördüm. Geriye dönüp Semih Terzi'nin yaralandığını fark ettim" dedi.







FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edenlerden Binbaşı Fatih Şahin, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.