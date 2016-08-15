

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilerek darbenin önlenmesinde kahramanlık hikayesi yazan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için Hatay ve Kahramanmaraş'ta din görevlileri 180 hatim indirdi.







Hatay ve Kahramanmaraş'tan Niğde'ye gelen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli müftü, imam, Kur'an kursu hocası ve aileleri kahraman şehit Ömer Halisdemir'in ailesini ve kabrini ziyaret ederek okudukları hatimleri hediye etti.







30 günde 30 imamdan 30 hatim







Beraberindeki 30 imam ve aileleriyle Niğde'ye gelen Hatay Kırıkhan İlçe Müftüsü Mekki Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "30'uncu günde 30 imam arkadaşımızla 30 hatimle, 30 kurşun alan şehit Ömer Halisdemir kardeşimizin, ailesine, evine, mezarına geldik. Rabbim şehidimizin şehadetini kabul eylesin ve bizi de onun şefaatinden mahrum etmesin." dedi.







Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Müftüsü Abdullah Demir, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki din görevlileriyle şehit Ömer Halisdemir'in babasını tebrik etmeye geldiklerini söyledi. Demir, "Biz yasa gelmedik, tebrik edilecek bir hadise olduğu için tebrik etmeye geldik." diye konuştu.