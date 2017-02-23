

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.



Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanık, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları ile şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir ile ÖKK'da olay gecesi darbeciler tarafından yaralanan İsmail Oğuz da müşteki olarak yer aldı.



Duruşmada, sanıkların ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.







kaynak:trthaber