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ŞEHİT HALİSDEMİR DAVASINDA İKİNCİ GÜN


ŞEHİT HALİSDEMİR DAVASINDA İKİNCİ GÜN
Tarih : 22 Şubat 2017, 10:25
Puan Ver : Şehit Halisdemir Davasında İkinci Gün(10/10)10


Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.



Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanık, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve avukatlar ile basın mensupları ve izleyiciler de alındı.



 



kaynak:sabah








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