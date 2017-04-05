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şehit eşi yüzlerine bakarak söyledi!

ŞEHİT EŞİ YÜZLERİNE BAKARAK SÖYLEDİ!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 16 sanığın yargılandığı davada, olay gecesi şehit edilen TÜRKSAT AŞ Tesisler İşletme Direktörü...

Tarih : 05 Nisan 2017, 14:44
Puan Ver : Şehit Eşi Yüzlerine Bakarak Söyledi!(10/10)10


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 16  sanığın yargılandığı davada, olay gecesi şehit edilen TÜRKSAT AŞ Tesisler İşletme  Direktörü Ahmet Özsoy'un eşi Yasemin Özsoy, sanıklara, "Hepinizi Allah'a havale  ediyorum. Bu insanlar size ne yaptılar?



Şurada nasıl konuşuyorsunuz bilmiyorum.  Siz nasıl askersiniz, ülkeyi nasıl koruyorsunuz? Bana Silopi, Karayılan bilmem ne  diyorsunuz? Biz sizler için dua ediyoruz, sizin yaptığınıza bak. Gurur duyun  kendinizle. Burada kendinizi savunurken hepiniz masum olduğunuzu iddia ederken,  üstlerinizi şikayet etmek içinizden geçiyor mu? Aranızda bir yiğit yok mu?" diye  seslendi.



 



kaynak:milliyet








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