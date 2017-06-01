Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden, aralarında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın'ın da bulunduğu 6 askerin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.



Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden aralarında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 6 askerin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.



Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalkan ve kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen helikopterde şehit olan 13 askerden, Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Yüzbaşı İlker Acar, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumunda başladı.







kaynak:sabah