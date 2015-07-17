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ŞEHİT ÇOCUĞUNDAN BABASINA 'ROBİN VAN PERSİE' NOTU


ŞEHİT ÇOCUĞUNDAN BABASINA 'ROBİN VAN PERSİE' NOTU
Tarih : 17 Temmuz 2015, 09:39
Puan Ver : Şehit Çocuğundan Babasına 'robin Van Persie' Notu(5/10)5


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri  Valiliği tarafından dün düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı. Bayramlaşmanın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve  Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret eden Yıldız, daha sonra  Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde emniyet mensuplarının bayramlarını kutladı.



Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ndeki yaşlılarla bayramlaşan Yıldız,  huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi.



KÜÇÜK ÇOCUK BIRAKMIŞ...



Bakan Yıldız, 75. Yıl istikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma  Merkezinde  eğitim  gören çocuklarla da bayramlaştıktan sonra, Kartal Şehitliği'ne  giderek şehit mezarlarına karanfil bırakıp şehit yakınlarıyla görüştü.



Yıldız, şehit babasının mezarına  Fenerbahçe 'nin yeni transferi "Robin  Van Persie" yazılı kağıdı bırakan küçük çocuğun yakınlarıyla bir süre sohbet  etti.








Etiketler: Şehit  Çocuğundan  Babasına    Robin  Van  Persie    Notu    haber

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