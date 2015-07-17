

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valiliği tarafından dün düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı. Bayramlaşmanın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret eden Yıldız, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde emniyet mensuplarının bayramlarını kutladı.







Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ndeki yaşlılarla bayramlaşan Yıldız, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi.







KÜÇÜK ÇOCUK BIRAKMIŞ...







Bakan Yıldız, 75. Yıl istikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim gören çocuklarla da bayramlaştıktan sonra, Kartal Şehitliği'ne giderek şehit mezarlarına karanfil bırakıp şehit yakınlarıyla görüştü.







Yıldız, şehit babasının mezarına Fenerbahçe 'nin yeni transferi "Robin Van Persie" yazılı kağıdı bırakan küçük çocuğun yakınlarıyla bir süre sohbet etti.