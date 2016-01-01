

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Aralık 2015 günü Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar sabaha karşı Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'ndaki patlamayla uyandı. Mahalleli kalkıp baktığında yol kenarına bir bomba atıldığını, bir kutunun ise yol ortasına bırakıldığını görünce polisi aradı. Bir süre sonra ise bir kişi otomobiliyle gelip içinde bomba olan kutuyu önce tekmeleyip sonra kutuyu çöp kutusuna attı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.



Olay yerine gelen polis ise güvenlik önlemlerini aldıktan sonra ikinci bombayı etkisiz hale getirdi. Polis incelediği güvenlik kamerası görüntülerinin ardından bombayı koyanı ve yapanı belirledi. Polis bombayı koyan zanlıların bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğunu da tespit etti.



Şafak vakti yapılan operasyonda bombayı yapan zanlı Süleyman A. (18) yakalandı. Zanlının Mardin'in Dargeçit ilçesinden geldiği belirlendi. Zanlı yakalandıktan sonra sorgusunda hedefinin Şehit Uzman Çavuş Ufuk Fesli'nin cenazesi olduğu, bombayı cenaze geçerken patlatıp infiale neden olarak iç karışıklık çıkarmak istediği öğrenildi. Bombayı yakalanmamak için günün en tenha saatinde şehit cenazesi geçmeden 4 saat önce koydurduğu ancak bırakan kişinin ilk bombayı paniğe kapılıp patlatmasından dolayı planlarının bozulduğu belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Polis şimdi bombayı koyan kişi bulmak için çalışma başlattı.