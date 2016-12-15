O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ŞEHİT CENAZESİNDEKİ O ÇOCUĞA YARDIM YAĞIYOR


ŞEHİT CENAZESİNDEKİ O ÇOCUĞA YARDIM YAĞIYOR
Tarih : 15 Aralık 2016, 10:33
Puan Ver : Şehit Cenazesindeki O Çocuğa Yardım Yağıyor(9/10)9


 



 






Mehmet Ali şehit cenazesinde yırtık ayakkabısı ile dikkat çekse de gurur dolu bakışları da ilgi odağı olmuştu. Annesi oğlu ile ilgili olarak "Mehmet Ali'nin ayağındaki yırtık ayakkabıları da teyzesinin oğlu vermişti. Top oynamayı çok sever ama krampon alamayacağımızı bildiği için istemez. ‘Anne biz ne bulursak onu giyeriz' der.”  Açıklamasını yaptı.



Adana Aladağ çok kısa süre önce yurt yangını faciası ile üzülmüştü ki şimdi de şehit haberi ile bir kez daha yıkıldı. Şehit polisler 31 yaşındaki Adem Oğuz ile 22 yaşındaki Mehmet Atacı Adana Aladağ'da toprağa verildi. Cenazede ön saflarda yerini alan bir çocuk ise gözlerden kaçmadı. Adem Ağabeyinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan o vakurlu çocuk. Sırtında ince bir yelek ve yırtık ayakkabıları ile cenaze törenine katılmıştı. Sonradan şehidin teyzesinin oğlu olduğu öğrenildi.



Mehmet Ali'nin görüntüsü basına yansıdıktan sonra mahalle muhtarını arayan bazı vatandaşlar Mehmet Ali'ye giysi yardımı yapmak istediklerini belirttiler. Şehididn teyzesi, Mehmet Ali'nin annesi ise cenaze sonrasında “Hep içine kapanıktır, hep üzgündür yüzü” dediği oğlunun, kuzeni olan Adem Ağabey'ini çok sevdiğini ifade eden anne, “Adem en son oğluma polis kıyafeti hediye getirmişti. Mehmet Ali de bayramda giymişti kıyafetini. Zaten hep yakınlarımızın verdiklerini giyinir benim çocuklarım. Cenazede Mehmet Ali herkesin arasından sıyrılıp en öne geçti, karşımdaydı. Her zamanki gibi o gün de suskundu, içine kapanmıştı” dedi.



 



kaynak:7/24





 



 








Etiketler: Şehit  Cenazesindeki  O  Çocuğa  Yardım  Yağıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER