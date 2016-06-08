ŞEHİT CENAZESİNDE KILIÇDAROĞLU'NA PROTESTO
Vezneciler'de dün düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memurları Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene bir gru şahsın saldırısı damga vurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ait çelenge cenazede bulunan bazı şahıslar tarafından saldırı düzenlendi. Çelengin üzerinde bulunan bant yırtıldı. Bunun üzerine partililer, çelengin yazısını yeniden yapıştırıp yerine koydu.
TEKBİR GETİRİP ÇELENGİ DEVİRDİLER
Daha sonra tekbir getiren bir grup, çelengi kırıp yeniden yere attı. Yaşanan gerginlik üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan anons yaparak, cenazelerde bu tip gerginliklerin uygun olmadığı belirtti. Gerginlik, anonsun ardından yatıştı.
KILIÇDAROĞLU YUHALANDI
Çelenk gerginginliği sonrası saat 13:30 sıralarında camiye gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra bazı şahıslar tarafından yuhalandı.Protestolar eşliğinde Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin ile birlikte camiye gelen CHP lideri daha sonra saf tuttu.
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