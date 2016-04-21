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ŞEHİT CENAZELERİNDE ITRİ'NİN TEKBİR'İ ÇALACAK


ŞEHİT CENAZELERİNDE ITRİ'NİN TEKBİR'İ ÇALACAK
Tarih : 21 Nisan 2016, 15:48
Puan Ver : Şehit Cenazelerinde Itri'nin Tekbir'i Çalacak(6/10)7


Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, şehit cenazelerinde resmi marş olarak çalınan Frederic Chopin'in 'Cenaze Marşı'na karşı Itri'nin Tekbir'inin çalınmasını teklifine destek verdi. Strazburg dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Müsteşarıma talimat verdim. İlgili kurumlarla istişare edilecek. Bu merasimler milletimizin duygularına, inanç dünyasına hitap eder tarza getirilecek” dedi.



Şehit cenazelerinin Chopin eşliğinde defnedilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "şehit cenazelerinde cenaze marşı yerine tekbir getirme" çağrısını hatırlatarak, "Diyanet İşleri Başkanı'mız ile bunu konuştuk, bizim de zihnimizde yara olan bir husustur. Başbakanlık Müsteşarı'mız Kemal Bey'e bu konuda çalışma yapması talimatını verdim, ilgili kurumlarla istişare edilecek. Bu merasimlerin milletimizin duygularına ve inanç dünyasına hitap eder tarza getirilmesi için bir çalışma yapılacak" dedi.



Öte yandan; geçtiğimiz günlerde Hakkâri Yüksekova'da şehit olan özel harekât polisinin naaşı uçağa konulurken silah arkadaşları çalınan cenaze marşına tepki göstermiş ve hep bir ağızdan tekbir getirerek bandoyu susturmuştu.








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