

Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Malazgirt ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ıyı (46) eşi Sibel Kulaksız ve silah arkadaşları selam vererek uğurladı. Bayrağa sarılı tabutunun başında "O benim Arslan'ım, bütün milletin Arslan'ı, bütün Vatanın Arslan'ı" diyen Sibel Kulaksız, olay sırasında yanlarında bulunmayan 15 yaşındaki kızı İrem'le Binbaşı Kulaksız'ın şapkasını örttüler. İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Osman Nuri Çevik ise "Ruhun bizimle beraber, bedenin rahat uyusun. Çünkü biz artık uyumayacağız" dedi.



Arkadaş ziyaretinden dönerken Malazgirt'in Mezarlık Caddesinde yanlarına yaklaşan siyah renkli bir otomobilden dün saat 19.20'de açılan ateşler sonucu eşi Sibel ile birlikte yaralanan ve kaldırıldığı Malazgirt Devlet Hastanesinde saat 22.30'da hayata veda eden Binbaşı Arslan Kulaksız'ın cenazesine getirildiği muş Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı. Otopsinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen Binbaşı Kulaksız'ın bayrağa sarılı naaşı, hazırlanan katafalka kondu. 20 yaşındaki oğlu Burak İstanbul'dan Amasya'ya gittiği için sol kolu askıya alınan Sibel Kulaksız törende kızı İrem'le birlikte yer aldı.



Bingöl, Bitlis, Van illerinin vali, il jandarma komutanları, emniyek müdürleriyle silah arkadaşları ve mehmetçiklerin hazır bulunduğu törende önce İl Jandarma Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Osman Nuri Çevik konuştu. Kurmay Albay Çevik, şunları söyledi:







KOMUTANI SESLENDİ: EY BABAYİĞİT VATAN EVLADI







"Dün akşam bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain bir saldırı sonucu arslanımızı şehit verdik. Bizler inanıyoruz. Hepimiz bir gün toprak olacağız. Allah hepimize şerefli ölümler nasip etsin, şahadet şerbeti içirsin. Dün akşamdan bu yana bu saate kadar acımızı, hüznümüzü, göz yaşlarımızı hep içimize akıtıyoruz. Hainleri sevindirmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ey babayiğit vatan evladı. Ey heybetiyle dosta güven, düşmana korku salan vatanperver. Seni anca böyle kahpece bir pusuda şehit edebilirlerdi. Bizler seninle tanışmanın, çalışmanın gururunu yaşadık. Senin gibi mert, dürüst ve cesur birini tanımanın onurunu yaşadık. Kahraman şehidimizin değerli eşi ve çocukları, şüphesizki en kıymetli varlığınızı yitirdiniz. Sizlerin acısını ne kadar paylaşsak da hafifletemeyiz. Ancak bizler de en yakınını kaybetmenin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Onunla bir çok şey paylaştık. Her Sabah telefonda görüştük. Her zaman bir yanımız muhakkak boş kalacak, buna inanabilirsiniz. Vatan hainleri sizlere de sesleniyorum: Asla sevinmeyin, şunu bilinki bu devlet er ya da geç kendine ihanet edenin hesabını görür. Aziz şehidim bizler biliyoruzki 'şehitler ölmez.' Ruhun bizimle beraber, bedenin rahat uyusun. Çünkü biz artık uyumayacağız. Ruhun şad olsun."