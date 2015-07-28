

Muş'un Malazgirt ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın barışın tesisi için tayin istemediği öğrenildi.



Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olurken, geride gözü yaşlı bir eş ve iki çocuk bıraktı. İki yıl önce ilçeye atanan ve sürekli köyleri ziyaret eden Kulaksız, halkın sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgileniyordu. Her Cuma günü bir köyü ziyaret ederek köylülerle birlikte cuma namazı kılan ve Halkın Komutanı olarak bilinen Binbaşı Kulaksız, genç çiftlerin mutlu günlerine de katılmayı ihmal etmiyordu. Yardıma muhtaç ailelere gıda ve giyim yardımında bulunan Kulaksız, bu sene görev süresinin dolmasına rağmen tayin istemedi. Malazgirt ve Malazgirt halkını çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Kulaksız, barış ve huzurun devamı için bir sene daha ilçede kalmaya karar verdiği öğrenildi.



Dün yaşanan hain saldırının ardından ilçede operasyon başlatan güvenlik güçleri, dört kişiyi gözaltına aldı.