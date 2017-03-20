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ŞEHİT BABASINDAN FETÖ SANIKLARINA TEPKİ: ONLAR MAĞDURSA BİZ NEYİZ


ŞEHİT BABASINDAN FETÖ SANIKLARINA TEPKİ: ONLAR MAĞDURSA BİZ NEYİZ
Tarih : 20 Mart 2017, 11:44
Puan Ver : Şehit Babasından Fetö Sanıklarına Tepki: Onlar Mağdursa Biz Neyiz(8/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, darbe girişimiyle ilgili yargılanan sanıkların savunmalarında pişmanlık duymamalarına ve "suçsuz olduklarını" ileri sürmelerine tepki göstererek "Şu anda bunlar mağdur edebiyatı yapıyor. Onlar mağdursa biz neyiz?" dedi.



15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Yorulmaz, o gün mesai bittikten sonra oğlu Hakan'ın Ankara'daki evine döndüğünü ancak olaylar başlayınca evde kahvesini yarım bırakıp göreve gittiğini söyledi.



Darbe girişimi gecesi oğlunu çok aradıklarını ancak cevap alamadıklarını ifade eden Yorulmaz, "Televizyonda oranın bombalandığını duyunca iyice endişelendik. O gece yollar açık değildi, gidemedik. Yoksa ben yaya gidecektim. Sabah Gölbaşı'na gidene kadar 'Allah'ım oğlumu bize bağışla' diye dua ettim. Oraya gittiğimizde orası tamamen yerle bir olmuştu." diye konuştu.



Sonra hastaneye ve morga gittiklerini belirten Yorulmaz, "Kardeşim ile oğlu 'Sen dur, biz bakalım' dediler. Onlar ağlayarak çıkınca 'Eyvah Hakan gitti' dedim. Sonra morga kendim gittim, yüzünü açtım. Oğlumun yüzünde kan lekeleri vardı. Sadece yüzünü açtım baktım." dedi.



 



kaynak:habertürk








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