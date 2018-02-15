Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
Almanya'da Güvenlik Skandalı! Pkk'lı, Başbakan'ın 2 Metre Önünde
Survivor'da Kadın Yarışmacılar Baygınlık Geçirdi!
Galatasaray'ı Eleyen Östersunds'un Peri Masalını Mesut Bitirdi
Erdoğan-Tillerson Görüşmesi 3 Saat 15 Dakika Sonunda Bitti
İşte Başbakan'ın Terör Yandaşı Gazeteciye Haddini Bildirdiği Anlar
Beştepe'de Kritik Buluşma! Erdoğan, 3 Saattir Tillerson İle Görüşüyor
Afrin'de İki Sıcak Çatışma! Yaralılarımız Var
Tüyleri Diken Diken Eden Görüntü! Afrin Gazisini Binler Karşıladı
Fetö'cülerin Giyeceği Tek Tip Kıyafetler Cezaevine Ulaştı!
Ali Koç, Barcelona İle Sözleşme İmzaladı! Tam 3 Yıllık
Hainlerin Hedefi Oldu! Terör Yandaşları Camilere Saldırdı
Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı
Başbakan'dan Terör Yanlısı Gazeteciye Tokat Gibi Cevap: Afrin'e Gel
Taşerondan Kadroya Geçmek İçin 715 Bin Kişi Başvurdu
Cinsel İçerikli Film Yıldızı, Trump İle Yaşadığı Geceyi Anlatacak
Ankara Patlamasından Kirli Kokular Geliyor! Askeri Bomba Kullanıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli İle İttifak Görüşmesi Yaptı
Kritik Görüşme Sona Erdi! Yıldırım Ve Merkel'den Önemli Açıklamalar
Sivrisinek Soktu, Yatalak Kaldı!

Şehit Babasından 15 Gündür Haber Alınamıyor

ŞEHİT BABASINDAN 15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Bolu'da yaşayan kızına ziyarete gelen şehit Babası İsmail Hırçın adeta kayıplara karıştı

Tarih : 15 Şubat 2018, 15:00
Puan Ver : Şehit Babasından 15 Gündür Haber Alınamıyor(5/10)1

Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde yaşayan kızına ziyarete gelen 68 yaşındaki Şehit Babası İsmail Hırçın'dan 15 gündür haber alınamıyor.

15 GÜNDEN BU YANA HABER ALINAMIYOR

1 Şubat 2018 Çarşamba günü Eşkiçağ köyü'nden sabah saatlerinde Yeniçağa'da kurulan pazara gitmek için evden çıkan şehit babası İsmail Hırçın gün boyunca eve dönmedi. Hırçın'dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Bolu İl AFAD Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köy çıkışına 300 metre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları incelenerek Hırçın'ın gittiği yönü belirleyerek arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen bulunamayan Hırçın'ın hayatından endişe ediliyor.

KIZI YARDIM İSTEDİ

Babasının kaybolduğu haberini alarak Zonguldak'tan Bolu'ya gelen Saffet Hırçın, ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Babasının alzheimer gibi bir hastalığının olmadığını ve üzerinde sadece şehit babası olduğuna dair kartı bulunduğunu söyleyen Saffet Hırçın, devlet büyüklerinden yardım istedi. Hırçın konuşmasında, "Babam 1950 doğumlu,68 yaşında 5 kardeşiz. Kardeşimin biri 1990 yılında şehit oldu. Babam Bolu'ya kız kardeşimin yanına gitmişti. Kardeşimi ziyaret etmek için, annem de orada göz ameliyatı oldu. Ameliyat olduktan birkaç gün sonra göz kontrolleri tamamlanınca kardeşim almaya gidecekti. Saat 9-10 gibi telefon geldi. Babamın geri dönmediğini söylediler. Sabah evden Eskiçağ'dan Yeniçağ'a pazara gidiyorum diye çıkmış. Benzinlikte ki kamera görüntüsüne bakarak, arazide yaklaşık 10 gün arama yapıldı. 45-50 kişi babamı aradık ama herhangi bir iz bulamadık. Başka benzin istasyonu kamera görüntülerine baktık, oradan geçmediği görülüyor. Bugün 15 gün oldu, biz babamızı bulmak istiyoruz. Şuana kadar bir haber alamadık. Biz şehit babası olan babamızın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, büyüklerimizden yardım istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Gece uykumuz yok, gündüz zaten sürekli arama yapıyoruz. Herhangi bir ipucu bulamıyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Babam ormanlarda yürüyüş yapmayı seviyordu. Yürümeyi seviyordu, meraklıydı. Açık kalp ameliyatı olmuştu, onun dışında bir rahatsızlığı yok. Bir kolunda hafif sakatlığı var elinde silah patlatmıştı. Düz tutamıyor kolunu. Bizi duyan vatandaşlardan yardım istiyoruz, gören duyan olduğunda bizlere bilgi verilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan gören duyan olursa jandarma ya da polise haber vermelerini rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kayıp şehit babası İsmail Hırçın'ının oğlu Cafer Hırçın 1997 yılında Siirt'in Eruh İlçesi'nde terör örgütleri ile girdiği çatışmada şehit oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehit  Babasından  15  Gündür  Haber  Alınamıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER