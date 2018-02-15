Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde yaşayan kızına ziyarete gelen 68 yaşındaki Şehit Babası İsmail Hırçın'dan 15 gündür haber alınamıyor.

15 GÜNDEN BU YANA HABER ALINAMIYOR

1 Şubat 2018 Çarşamba günü Eşkiçağ köyü'nden sabah saatlerinde Yeniçağa'da kurulan pazara gitmek için evden çıkan şehit babası İsmail Hırçın gün boyunca eve dönmedi. Hırçın'dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Bolu İl AFAD Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köy çıkışına 300 metre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları incelenerek Hırçın'ın gittiği yönü belirleyerek arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen bulunamayan Hırçın'ın hayatından endişe ediliyor.



KIZI YARDIM İSTEDİ

Babasının kaybolduğu haberini alarak Zonguldak'tan Bolu'ya gelen Saffet Hırçın, ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Babasının alzheimer gibi bir hastalığının olmadığını ve üzerinde sadece şehit babası olduğuna dair kartı bulunduğunu söyleyen Saffet Hırçın, devlet büyüklerinden yardım istedi. Hırçın konuşmasında, "Babam 1950 doğumlu,68 yaşında 5 kardeşiz. Kardeşimin biri 1990 yılında şehit oldu. Babam Bolu'ya kız kardeşimin yanına gitmişti. Kardeşimi ziyaret etmek için, annem de orada göz ameliyatı oldu. Ameliyat olduktan birkaç gün sonra göz kontrolleri tamamlanınca kardeşim almaya gidecekti. Saat 9-10 gibi telefon geldi. Babamın geri dönmediğini söylediler. Sabah evden Eskiçağ'dan Yeniçağ'a pazara gidiyorum diye çıkmış. Benzinlikte ki kamera görüntüsüne bakarak, arazide yaklaşık 10 gün arama yapıldı. 45-50 kişi babamı aradık ama herhangi bir iz bulamadık. Başka benzin istasyonu kamera görüntülerine baktık, oradan geçmediği görülüyor. Bugün 15 gün oldu, biz babamızı bulmak istiyoruz. Şuana kadar bir haber alamadık. Biz şehit babası olan babamızın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, büyüklerimizden yardım istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Gece uykumuz yok, gündüz zaten sürekli arama yapıyoruz. Herhangi bir ipucu bulamıyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Babam ormanlarda yürüyüş yapmayı seviyordu. Yürümeyi seviyordu, meraklıydı. Açık kalp ameliyatı olmuştu, onun dışında bir rahatsızlığı yok. Bir kolunda hafif sakatlığı var elinde silah patlatmıştı. Düz tutamıyor kolunu. Bizi duyan vatandaşlardan yardım istiyoruz, gören duyan olduğunda bizlere bilgi verilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan gören duyan olursa jandarma ya da polise haber vermelerini rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kayıp şehit babası İsmail Hırçın'ının oğlu Cafer Hırçın 1997 yılında Siirt'in Eruh İlçesi'nde terör örgütleri ile girdiği çatışmada şehit oldu.

Kaynak: haberinburada