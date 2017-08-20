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Şehit Babasına Sarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gözleri Doldu

ŞEHİT BABASINA SARILAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖZLERİ DOLDU

Diyarbakır Lice'de şehit olan Binbaşı Ümit Çelik'in babasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasının boynuna sarılıp acısını paylaştı. Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Şehit Babasına Sarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gözleri Doldu(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen Binbaşı Ümit Çelik'in babası aile görüştü. Şehit babası ile kucaklaşan Erdoğan'ın gözleri doldu.

ERDOĞAN'IN GÖZLERİ DOLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in babası Sadettin Çelik ile görüştü. Karşısında Çelik'i görünce boynuna sarılan Erdoğan, Çelik'in acısını paylaştı. Oldukça duygulandığı gözlenen Erdoğan'ın, gözleri doldu.

LİCE'DE ŞEHİT OLMUŞTU

Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağustos ayı başında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. 39 yaşındaki Çelik İstanbul'da 2 Ağustos'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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