ŞEHİT BABASINA SARILAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖZLERİ DOLDU
Diyarbakır Lice'de şehit olan Binbaşı Ümit Çelik'in babasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasının boynuna sarılıp acısını paylaştı. Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen Binbaşı Ümit Çelik'in babası aile görüştü. Şehit babası ile kucaklaşan Erdoğan'ın gözleri doldu.
ERDOĞAN'IN GÖZLERİ DOLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in babası Sadettin Çelik ile görüştü. Karşısında Çelik'i görünce boynuna sarılan Erdoğan, Çelik'in acısını paylaştı. Oldukça duygulandığı gözlenen Erdoğan'ın, gözleri doldu.
LİCE'DE ŞEHİT OLMUŞTU
Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağustos ayı başında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. 39 yaşındaki Çelik İstanbul'da 2 Ağustos'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar