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Şehit Babası: Oğlumun Bıraktığı Yerden Devam Ederim
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Şehit babası: Oğlumun bıraktığı yerden devam ederim

ŞEHİT BABASI: OĞLUMUN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDERİM

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın acılı babası İmam Sarıaslan, "Beni de askere alsınlar, oğlumun bıraktığı yerden devam ederim" dedi.

Tarih : 11 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Şehit Babası: Oğlumun Bıraktığı Yerden Devam Ederim(6/10)2

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın acılı babası İmam Sarıaslan, "Beni de askere alsınlar, oğlumun bıraktığı yerden devam ederim" dedi. Afrin'de devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın cenazesi sabah saatlerinde helikopterle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi. Helikopterden alınan cenaze, Belde hastanesi morguna götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan Suvarlı, öğle namazını müteakip Belde mezarlığında düzenlenecek törenle defnedilecek.

"KAHPELERE İNAT AĞLAMAYACAĞIM"

Üzüldüğünü ama ağlamayacağını vurgulayan şehit babası İmam Sarıaslan, "Milletimiz sağ olsun, devletimiz sağ olsun ağlamayacağım, itlere inat ağlamayacağım, kahpelere inat ağlamayacağım, ağlamak yok, üzülüyorum ama ağlamayacağım. İnşallah başlarına yıkılır, olacak da, az kaldı" ifadelerini kullandı.

"BENİ GÖTÜRSELER BEN DE GİDERİM"

Oğlunun görevini kaldığı yerden kendisinin devam ettirmek istediğini söyleyen Sarıaslan, "Allah yardımcıları olsun, Allah güç kuvvet versin, Allah, peygamber yanlarında olsun. Elimizden başka da bir şey gelmez. Elimizden dua etmek geliyor başka da bir şey gelmiyor. Beni götürseler ben de giderim oğlumun yerine. Ben gider kaldığı yerden devam ederim" şeklinde konuştu.

OĞLUYLA SON YAPTIĞI KONUŞMAYI ANLATTI

Oğluyla en son birkaç gün önce telefonla konuştuğunu da söyleyen İmam Sarıaslan, "Şehit olmadan bir gün önce Cuma günü konuştuk. Ben ağlıyorum, o gülüyor. Sıkıntı yok diyor, baba geçecek diyor, bitecek diyor. Ben ağlıyorum, o gülüyor. Üzülme diyor, bir şey olmayacak diyor, geleceğim diyor. Vatan sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimizden razı olsun, Allah devletimizden razı olsun. Benim oğlum namusu ve şerefi için gitti, namusun bekçisiydi. Askerliği çok severdi, nöbet beklemeyi çok severdi. Teröre inat dimdik ayaktayız. Ağlamayacağım" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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