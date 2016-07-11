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şehit ateşi denizli'ye düştü

ŞEHİT ATEŞİ DENİZLİ'YE DÜŞTÜ

PKK'lı teröristlerin bugün öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Aktütün yolunda PKK'lı teröristler, yola önceden döşedikleri patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 09:55
Puan Ver : Şehit Ateşi Denizli'ye Düştü(10/10)10


PKK'lı teröristlerin bugün öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Aktütün yolunda PKK'lı teröristler, yola önceden döşedikleri patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. 5 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Bakım Astsubay Çavuş Burak Erten'in Denizli'deki evine acı haberi, 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndan Binbaşı Bülent Yılmaz verdi.



Kentin 15 Mayıs Mahallesi 762 sokak Helvacı Apartmanı'nın zemin katında oturan ve aslen Burdurlu olan Erten Ailesi, camdan askerlerin ve ambulansın geldiğini görünce 23 yaşındaki oğulları Burak'ın  şehit olduğu anlayıp, sinir krizi geçirdi.



Ambulans ekibi, hemen eve girerek tekstil işçisi olan anne Halide Erten'e müdahale edip, sakinleştirmeye çalıştı. Binbaşı Bülent Yılmaz da evin önünde bekleyen gündelik işlerde çalıştığı öğrenilen baba Adnan Erten'e sarılarak acı haberi verdi. Şehit Burak Erten'in küçük kardeşi Ramazan Erten de ağabeyinin şehit olduğunu yüzme kursunda öğrendi. Ramazan Erten'de haberi alır almaz ağlayarak eve geldi.



Şehit annesi Halide Erten'in "Nasıl kıydınız benim çocuğuma" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.








Etiketler: Şehit  Ateşi  Denizli  Ye  Düştü    haber

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