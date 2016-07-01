

Uzman çavuş Yunus Aktaş'ın şehit olduğu haberi, Akyazı Konuralp Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Babası vefat eden şehit Aktaş'ın annesi Sevim Aktaş'a acı haberi, Kaymakam Kamuran Mustafa Ballı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Hekimoğlu, Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Mustafa Ünlütürk verdi. Anne Sevim Aktaş, oğlunun 5 Ağustos'ta yapacağı düğün için hazırlık yaptığını belirtti, "Ben onun güzel haberlerini bekliyordum, Ağustos'ta düğün yapacaktım" diyerek ağıtlar yaktı.







Şehidin 1.5 yıl önce nişanlandığı Kübra Ateş ise güçlükle ayakta durmaya çalıştı.







Türk bayraklarının asıldığı şehidin evininin önünde sağlık ekipleri de hazır beklemeye başladı. Şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti.