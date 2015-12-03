

Olay Mardin- Midyat karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. PKK'lı teröristler karayoluna tuzakladıkları bombayı askeri otobüsün geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Şiddetli patlamada hasar gören askeri araçta bulunan 6 asker ile o sırada yoldan geçen sivil araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı.







Saldırıda yaralanan 6 askerden durumu ağır olan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Poskabasakal mahallesinde bulunan anneye haberi Kozan İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Timur Konuk sağlık ekipleri ile birlikte haber verdi. Haberin duyulmasının ardından komşuları şehidin baba evine akın etti. Babasının 7 yıl önce kaybeden Şehit Uzman Çavuş Ergün Karaca'nın tayin isteyeceği ve Adana'ya geleceği öğrenildi.







75 yaşındaki Anne Nadiriye Karaca gazetecilere açıklama yaptı. Karaca; "Oğlumla en son 5-10 gün önce telefonla görüşmüştüm. Zaten 20 önce izine gelmişti." dedi.







Şehidin küçük kardeşi Erhan Karaca ise "Ağabeyimle şehit olmadan 2 saat önce telefonla görüştüm. İyi olduğunu söyledi. İşsiz olduğum için bana iş bulacağını söyledi. Ateş düştüğü yeri yakar" dedi.



