O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ŞEHİT ATEŞİ ADANA'YA DÜŞTÜ!


ŞEHİT ATEŞİ ADANA'YA DÜŞTÜ!
Tarih : 03 Aralık 2015, 09:00
Puan Ver : Şehit Ateşi Adana'ya Düştü!(8/10)7


Olay Mardin- Midyat karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. PKK'lı teröristler karayoluna tuzakladıkları bombayı askeri otobüsün geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Şiddetli patlamada hasar gören askeri araçta bulunan 6 asker ile o sırada yoldan geçen sivil araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı.

 

Saldırıda yaralanan 6 askerden durumu ağır olan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Poskabasakal mahallesinde bulunan anneye haberi Kozan İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Timur Konuk sağlık ekipleri ile birlikte haber verdi. Haberin duyulmasının ardından komşuları şehidin baba evine akın etti. Babasının 7 yıl önce kaybeden Şehit Uzman Çavuş Ergün Karaca'nın tayin isteyeceği ve Adana'ya geleceği öğrenildi.

 

75 yaşındaki Anne Nadiriye Karaca gazetecilere açıklama yaptı. Karaca; "Oğlumla en son 5-10 gün önce telefonla görüşmüştüm. Zaten 20 önce izine gelmişti." dedi.

 

Şehidin küçük kardeşi Erhan Karaca ise "Ağabeyimle şehit olmadan 2 saat önce telefonla görüştüm. İyi olduğunu söyledi. İşsiz olduğum için bana iş bulacağını söyledi. Ateş düştüğü yeri yakar" dedi.

 








Etiketler: Şehit  Ateşi  Adana  Ya  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER