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ŞEHİT ASTSUBAY'A HÜZÜNLÜ VEDA...


ŞEHİT ASTSUBAY'A HÜZÜNLÜ VEDA...
Tarih : 11 Kasım 2015, 16:25
Puan Ver : Şehit Astsubay'a Hüzünlü Veda...(8/10)8


Şehit Astsubay Ertan'ın cenazesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisinden  (GATA) alınarak ilk olarak Eryaman Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki baba evine  götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı  naaşı, askeri cenaze aracı ile Kocatepe Camisi'ne getirildi.

 

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli, bazı bakanlar, kuvvet komutanları, askeri erkan, siyasi parti  temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Ankara Müftüsü Mefail Hızlı kıldırdı. Müftü  Hızlı, namaz sonrası dua ederken, şehit Erdem'in ülkenin birliği, beraberliği  için canını Allah'a adadığını söyledi. Müftü Hızlı daha sonra hellallik  isteyerek, şehit Erdem ve tüm şehitler için dua etti.








Etiketler: Şehit  Astsubay  A  Hüzünlü  Veda    haber

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