

Şehit Astsubay Ertan'ın cenazesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) alınarak ilk olarak Eryaman Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri cenaze aracı ile Kocatepe Camisi'ne getirildi.







Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı bakanlar, kuvvet komutanları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Ankara Müftüsü Mefail Hızlı kıldırdı. Müftü Hızlı, namaz sonrası dua ederken, şehit Erdem'in ülkenin birliği, beraberliği için canını Allah'a adadığını söyledi. Müftü Hızlı daha sonra hellallik isteyerek, şehit Erdem ve tüm şehitler için dua etti.