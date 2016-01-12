ŞEHİT ASTSUBAYA ARKADAŞINDAN YÜREK YAKAN VEDA
Diyarbakır Sur 'da PKK 'lı teröristlere yönelik 42 gündür devam eden operasyonlarda önceki gün 2 asker ve 1 polis şehit olmuş, 7 asker ve 2 polis de yaralanmıştı. Şehitlerden Astsubay Metin Kıldiş dün Diyarbakır Asker Hastanesi 'nde düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Hatay 'a gönderildi.
Aynı çatışmada yaralanan 3 silah arkadaşı da son görevlerini yapmak üzere tekerlekli sandalyeleri ile tören alanındaydı. Bacağından yaralanan gazi, tabutun yanına bir hasta bakıcının yardımıyla tekerlekli sandalye ile geldi. Başını tabuta dayayıp şöyle dedi: “Vatan bize emanet. Sen rahat uyu Metin Astsubay.”
Yeni evli olan Şehit Astsubay Metin Kıldiş 'in eşi Tuğba Kıldiş, 4 aylık hamile.
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