

Diyarbakır Sur 'da PKK 'lı teröristlere yönelik 42 gündür devam eden operasyonlarda önceki gün 2 asker ve 1 polis şehit olmuş, 7 asker ve 2 polis de yaralanmıştı. Şehitlerden Astsubay Metin Kıldiş dün Diyarbakır Asker Hastanesi 'nde düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Hatay 'a gönderildi.



Aynı çatışmada yaralanan 3 silah arkadaşı da son görevlerini yapmak üzere tekerlekli sandalyeleri ile tören alanındaydı. Bacağından yaralanan gazi, tabutun yanına bir hasta bakıcının yardımıyla tekerlekli sandalye ile geldi. Başını tabuta dayayıp şöyle dedi: “Vatan bize emanet. Sen rahat uyu Metin Astsubay.”



Yeni evli olan Şehit Astsubay Metin Kıldiş 'in eşi Tuğba Kıldiş, 4 aylık hamile.