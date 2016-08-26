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Tarih : 26 Ağustos 2016, 16:47
Puan Ver : Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Heykelini Diktiler(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra cuntacılar tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in, Mersin'e heykeli dikildi.



Mersin'in MHP'li Toroslar İlçe Belediyesi, şehit Ömer Halisdemir'i ölümsüzleştirmek için heykelini dikme kararı aldı. Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli heykeltıraş ve 2 yardımcısı tarafından 13 günde tamamlanan 1.80 metre kaide, 2.80 metre vücut olmak üzere toplamda 4.60 metre yüksekliğindeki heykel, Şehitler Parkı'na dikildi.








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