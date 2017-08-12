Trabzon şehidi Astsubay Ferhat Gedik'e düzenlenen veda töreninde, kızının arkasından "babam" diye feryat ederek gözyaşlarına boğulması herkesi ağlattı. Şehit kızını, AK Partili vekil telkin etti.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in naaşı düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Törene, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.

MEMLEKETİ HATAY'A UĞURLANDI

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in naaşı, düzenlenen törenle memleketi Hatay'a uğurlandı.

İlçede dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasındaki sıcak temasta yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde şehit olan Gedik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına getirildi.BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK DA KATILDI

Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Cemile, kızı Kayra ve oğlu Alp Koray Gedik ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu ve Adnan Günnar, CHP Milletvekili Haluk Pekşen, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Vatandaşlar katıldı.

"BU ATEŞ YÜREKLERİMİZDE DAİMA YANACAKTIR"

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehit Gedik'in özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutanı Şen, törende yaptığı konuşmada, bu büyük milletin şehit olmayı her zaman onur ve gurur kaynağı olarak gördüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milletimizin yüz binlerce evladı, bu kutsal topraklar uğruna şehit olmuştur. Aziz şehidim, aziz vatanımızın savunulması konusunda yüzlerce yıldan beri sürüp gelen mücadelede, bu kutsal vatan uğruna kanının son damlasına kadar topraklarımızı koruyacağını ve şanlı bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracağını, atalarına laik bir evlat olarak tüm dünyaya gösterdin. Bu büyük millet ve ailen seninle ne kadar övünse azdır. Yüreklerimize yaktığın bu ateş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına, bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine yönelecek her türlü tehlikede vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze ebedi kaynak teşkil edecek ve bu ateş yüreklerimizde daima yanacaktır, ruhun şad olsun."ŞEHİDİN KIZI, "BABAM" DİYE ARKASINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törende güçlükle ayakta durduğu gözlenen aile, yakınları ve askeri personel tarafından teselli edildi.

Şehidin getirilişi sırasında "babam" diye gözyaşlarına hakim olamayan kızı Kayra'yı, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu telkin etti. Şehidin eşi, kızı ve oğlu tabutun başına geçerek, şehidin fotoğrafına ve tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin eşi Cemile, eşinin fotoğrafını eline alarak, "Şehitlik ona çok yakıştı" ifadesini kullandı ve çocuklarına sarılarak, "artık veda etmemiz gerekiyor, sarılın öpün" dedi.ŞEHİDİN EŞİ: ŞEHİTLİK SANA ÇOK YAKIŞTI

Törende Şehit Astsubay Gedik'in öz geçmişi okundu dua edildi. Dua sonrası Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelen şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Cemile Gedik "Şehitlik sana çok yakıştı" diyerek gözyaşı dökerken, şehidin kızı Kayra ve oğlu Koray gedik ise babalarının tabutunu öptü.MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN OMUZLARDA TAŞINDI

Şehidin naaşı, okunan duaların ardından meslektaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konuldu.

Trabzon Havalimanı'na götürülen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in cenazesi, uçakla Hatay'a götürülecek.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇELENK GÖNDERDİ

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği çelenk gönderdi.2 ÇOCUK BABASININ BUGÜN DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Gedik'in (38) Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a geldiği ve bugünün de doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada