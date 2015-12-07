

Astsubay Mehmet Burak Demirci (24) ve Uzman Çavuş Halil Karakuşoğlu (39) için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.







Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcisinin katıldığı törenin ardından şehitlerin cenazesi, memleketlerine gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü.







Cizre'de, sivil askerlerin bulunduğu otomobile teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu araçtaki Astsubay Demirci ve Uzman Çavuş Karakuşoğlu şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.