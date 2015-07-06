

Dün sabah saatlerinde Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına ait askeri kamyonun görev dönüşü ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Uğraçan köyü Yeşilbayır mezrası yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu jandarma er Şahabettin Atak şehit olmuş, bir uzman çavuş da yaralanmıştı. Şehit jandarma er Şahabettin Atak'ın Adana'nın Ceyhan İlçesi'ne bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine gelen İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı İbrahim Evli, polis ve sağlık görevlilerinin kontrolünde aileye çocuklarının şehit düştüğü haberini verdi.







ŞEHİDİN KARDEŞİ VE YEĞENLERİ DE ASKER



Kazada şehit düşen Şahabettin Atak'ın kardeşi Hüseyin Atak'ın İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, yeğenleri Murat Atak'ın Ankara'da, Cengiz Atak'ın ise İstanbul'da asker olduğu öğrenildi.







İzmir'de vatani görevini yapan oğlu Cengiz'i arayarak acı haberi verdiğini belirten acılı baba Süleyman Atak, şunları söyledi:



"Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde asker olan oğlumun terhisine 50 gün kalmıştı. Evimize gelen komutan, oğlumun şehit olduğu haberini verdi. Bugün sabah Şahabettin ile görüştüğümde bana, iyi olduğunu söyledi.







Annesini ve kardeşlerini sorarak özlemini dile getirdi. Askerliğini bitirip geldiğinde evlendirmeyi düşünüyorduk. Acı haberini alınca yüreğimiz yandı. İzmir'de asker olan diğer oğlum Hüseyin'i arayarak ağabeyinin şehit olduğunu söyledim. Yine askerde olan iki torunumu da arayarak Şahabettin'in şehit olduğu haberini verdik. Cenazesini önce Diyarbakır'a daha sonra uçakla Adana'ya getirecekler. Oğlum Şahabettin'i bugün Ceyhan şehitliğinde defnedeceğiz. Acımız büyük, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın".



Şahabettin Atak'ın şehit olduğu haberinin duyulması üzerine cenaze evine akın eden yakınları ve dostları baba Süleyman Atak'a başsağlığı dileyerek acısını paylaştı.