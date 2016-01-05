

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nuh Özdemir'in annesi 60 yaşındaki Esme Özdemir, kendisine oğlunun şehit olduğu haberi verildikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Nuh Özdemir'in ailesine acı haberi vermek üzere köyüne giden yetkililer, yürek burkan bir manzara ile karşılaştı.8 kilometrelik yolu tam 4 saatte alan yetkililer, köye ulaştıklarında ise adeta yıkıldı. Ailenin, sıvası bile olmayan tuğladan evini resmi araçların ışıkları aydınlatırken, şehidin annesi Esme Özdemir'in (60) ellerinde sıkı sıkı tuttuğu şey ise herkesin dikkatini çekti.