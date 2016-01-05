O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ŞEHİT ASKERİN ANNESİNİN EVİ YÜREK DAĞLADI


ŞEHİT ASKERİN ANNESİNİN EVİ YÜREK DAĞLADI
Tarih : 05 Ocak 2016, 15:05
Puan Ver : Şehit Askerin Annesinin Evi Yürek Dağladı(10/10)11


Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nuh Özdemir'in annesi 60 yaşındaki Esme Özdemir, kendisine oğlunun şehit olduğu haberi verildikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Nuh Özdemir'in ailesine acı haberi vermek üzere köyüne giden yetkililer, yürek burkan bir manzara ile karşılaştı.8 kilometrelik yolu tam 4 saatte alan yetkililer, köye ulaştıklarında ise adeta yıkıldı. Ailenin, sıvası bile olmayan tuğladan evini resmi araçların ışıkları aydınlatırken, şehidin annesi Esme Özdemir'in (60) ellerinde sıkı sıkı tuttuğu şey ise herkesin dikkatini çekti.








Etiketler: Şehit  Askerin  Annesinin  Evi  Yürek  Dağladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER